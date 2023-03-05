Demirtaş'tan Amedspor'a destek: 'Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bursa deplasmanında saldırıya maruz kalan Amedspor'a destek verdi.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Sen başını her zamanki gibi dik tut Amedspor ve muhteşem futbolunu oyna. Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak. Bunların ağa(r)babalarına teslim olmadık, artıklarına mı boyun eğeceğiz!"

'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' posterleri açılmıştı

Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramıştı. Bu sırada Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü "Beyaz Toros" ve "Yeşil" posterleri açılması tepkilere neden olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise posterlerin açılmasında zaafı bulunan kamu görevlilerinin açığa alındığını duyurmuştu.