Demirtaş'tan altılı masa açıklaması: Dünden daha fazla birlik olacağız

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş, "Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, BİZ varız ve birlikte başaracağız" dedi.

"Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi" diyen Demirtaş, "Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin" ifadelerini kullandı.