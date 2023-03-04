Demirtaş'tan altılı masa açıklaması: Dünden daha fazla birlik olacağız

Demirtaş, Akşener'in masadan ayrılmasına ilişkin, 'Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız' dedi.

Haber Merkezi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş, "Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, BİZ varız ve birlikte başaracağız" dedi.

"Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi" diyen Demirtaş, "Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin" ifadelerini kullandı.

Haber

Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a: Daveti geri çekiyoruz