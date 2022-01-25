Demirtaş'a verilen hapis cezası sonrası Davutoğlu cephesinden açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, Mersin'de 27 Şubat 2016'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Müvekkilimden bağımsız olarak yürüyen ve başkaca da suç ve mağdurların olduğu yargılamanın müvekkilimiz üzerinden izah edilmeye çalışılması hakikat dışı ve kötü niyetli bir yaklaşımdır" iddiasında bulundu.

Başçı'nın açıklaması şöyle:

"İş bu yargılamanın salt Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na hakaret iddiasıyla gerçekleştiği beyanı gerçek olmayıp açıkça kötü niyettir.

1.) Sayın Genel başkan yeni bir sayfa açma adına daha önce şahsına yönelik ve kamusal olmayan tüm davalardan Şubat 2020 yılında feragat etmiştir.

2.) Mersin'de görülen davanın duruşmalarına Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ve avukatları hiç bir zaman iştirak etmemiştir.

3.) Kamu davalarında şikayet veya şikayetten vazgeçme yoktur; yargılama süreçlerini de etkilemez.

Müvekkilimden bağımsız olarak yürüyen ve başkaca da suç ve mağdurların olduğu yargılamanın müvekkilimiz üzerinden izah edilmeye çalışılması hakikat dışı ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "