Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medyadan açıklama yaptı.
"Derhal erken seçim yapılmalı" diyen Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalı
Demirtaş, 'Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır' dedi.
Haber Merkezi
Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medyadan açıklama yaptı.
"Derhal erken seçim yapılmalı" diyen Demirtaş'ın açıklamaları şöyle: