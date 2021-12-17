Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalı

Demirtaş, 'Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır' dedi.

Haber Merkezi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Derhal erken seçim yapılmalı" diyen Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. 

Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. 

Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır."

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