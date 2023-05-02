Demirtaş: Tanınmış kişilerin hesapları ele geçirilerek provokasyonlar yapılabilir

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimlere yönelik 'provokasyon' uyarısında bulundu.

Demirtaş, konuya ilişkin "Tanınmış kişilerin hesapları ele geçirilerek veya şimdiye kadar size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ciddi manipülasyon ve algı operasyonları gelecek gibi görünüyor. Tanımadığınız ya da trol olduğu belli olan veya iktidar çevrelerinin hesaplarından yayılan hiçbir şeyi, lütfen görmeyin, duymayın, yaymayın ve paylaşanları engelleyin. Size güveniyorum.

Karalama amaçlı videolar dolaşıma sokulursa kime yönelik olduğuna bakmadan o videoları lütfen izlemeyin, yaymayın ve paylaşanları engelleyin. Her türlü kışkırtıcı şeye karşı göstereceğiniz tepki sakin olmak ve herkesi sakin olmaya çağırmak olsun. Size güveniyorum.

Tanınmış kişilerin hesapları ele geçirilerek veya şimdiye kadar size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir. Lütfen görmeyin, duymayın, yaymayın ve paylaşanları engelleyin. Ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanmayın. Size güveniyorum."