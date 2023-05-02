İddia: Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak için sahte video ve ses kayıtları devreye sokulacak

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik "son 10 gün" uyarısı hakkında CHP'li üst düzey kaynağın aktardıklarını köşesinde yazdı.

"Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanlığı'nı hedef alan 'son 10 gün' uyarısı, CHP'ye gelen 14 Mayıs seçimine siber savaşla müdahale edileceği istihbaratına dayanıyor" diyen Yetkin, CHP Genel Merkezi'ne gelen bilgileri yazısında şöyle aktardı:

Erdoğan düğmeye bastı iddiası

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 29 Nisan’da Kayseri mitinginde konuşurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetiminin seçime 'on gün kala' girişeceği 'en pis işleri bildiğini' öne sürmüştü.

1 Mayıs gecesi 'on güne iki gün var' diye başladığı Twitter mesajında doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinini 'dark web' ve 'Cambridge Analytica' maceralarıyla “yabancı istihbarat servislerinin” oyununa düşmemeleri konusunda uyardı.

Üst düzey bir CHP kaynağı ise Kılıçdaroğlu’nun 'son on gün' ve 'Cambridge Analytica' ile kastedilen siber seçim müdahalelerinin arkasındaki önemli istihbarat bilgilerinin bulunduğunu YetkinReport’a açıkladı.

Bu iddiadaki hesaba göre Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik 'son on gün' kampanyası 3 Mayıs ya da 4 Mayıs’ta, yani yarın ya da ertesi gün başlatılacak; seçim 14 Mayıs’ta.

Bir süre önce CHP Genel Merkezine gelmeye başlayan bilgiler ise şöyle:

Gelen istihbarat bilgilerine göre Erdoğan, İletişim Başkanlığı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını yıpratmak amacıyla 'deep fake' ve 'Cambridge Analytica' benzeri sistemleri birlikte kullanarak 'sahte video ve ses kayıtları' üretmek için düğmeye bastı.

'Çok sayıda hacker kiralandı'

Bu amaçla bazısı 'dark web' üzerinden, yurtdışından çok sayıda 'hacker' kiralandı. Muhalefete yönelik 'DDoS' saldırılarıyla eleştirel ve muhalif sitelerin engellenmesi, iktidar yanlılarının da öne çıkarılması kampanyası hazırlandı.

Kampanyanın asıl hedefi ne?

Kampanyanın asıl hedefiyse Kılıçdaroğlu: Amaç Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın seçim kampanyasında kullanabileceği kişilerle görüşmüş, söylemediği şeyleri söylemiş gibi ses ve görüntü kayıtları üretip bunları hedef internet kullanıcılarına göndererek seçim sonuçlarına müdahale etmek.

Seçime 10 gün kala devreye alınacak

CHP’deki istihbarata göre seçime bir hafta, 10 gün kala devreye alınacak.

Kılıçdaroğlu’nu karalama kampanyasının özellikle üzerinde durulan hedef zaman dilimiyse ABD seyahati.

Burada önemli olan iddianın ortaya atılması kadar iddianın yayılması için gerekli siber altyapının hazırlanması. Yapay zekâ kullanımı alanındaki gelişmeler bu tür sahte üretimleri kolaylaştırıyor. Ve bu yolla, bazı bilişimcilerin 'derin sahtekârlık' olarak Türkçeleştirdiği 'deep fake' yöntemleriyle üretilmiş bu ses ve görüntülerin muhalif seçmeni Cumhur İttifakı'na oy vermese de sandığa gidip Millet İttifakı adayı için oy kullanmaktan caydırmak."