Demirtaş Saray'da atılan 'Selo'ya idam' sloganlarına yanıt verdi

6 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan’ın seçim gecesi Saray’da yaptığı konuşma sırasında atılan “Selo’ya idam” sloganlarına yanıt verdi.

Tiwitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, sloganlara tepki gösterirken, “Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum” dedi.

Demirtaş’ın paylaştığı mesaj şöyle:

"Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber ‘idam’ diye bağırıyor.

Olay, bir zamanların Fransa’sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara.

‘Siz benim ceketimi bile asamazsınız’ diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim:

Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum."