Demirtaş 'Newroz davasından' beraat etti

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin 20 Mart 2016’da Batman’da düzenlemek istediği ancak valiliğin yasakladığı Newroz etkinliğine katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Demirtaş hakkında, çıkan olaylar nedeniyle 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanuna muhalefet ettiği' gerekçesiyle dava açmıştı.

Davada bugün karar açıklandı. Mahkeme heyeti, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Demirtaş’ın beraatına karar verdi.