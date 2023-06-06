HDP'den AİHM kararının ardından Demirtaş ve Yüksekdağ çağrısı: Serbest bırakın

HDP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararının ardından Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Tutuklu bulunan eski HDP Genel Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın başvurusunu karara bağlayan AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 4. fırkasını ihlal ettiğine hükmetmişti.

Kararın ardından HDP'den açıklama geldi

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "AİHM rehin tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Yargı kararlarını uygulamadığınız her gün suç işliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "AİHM kararlarını uygulayın, başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere rehin olan bütün arkadaşlarımızı serbest bırakın!" denildi.