Demirtaş için verilen süre doldu

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, AİHM kararının uygulanması, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye verdiği süre dün doldu.

HDP'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili dün yapılan paylaşımda, "Avrupa Konseyi'nin AİHM Demirtaş kararının uygulanması için Türkiye'ye tanıdığı süre bugün doluyor. #AİHMKararıUygulansın rehin tutulan arkadaşlarımız serbest bırakılsın" denilmişti.

Komite daha önce de Büyük Daire kararı doğrultusunda hükümete eylem planı sunması için 22 Haziran’a kadar süre vermiş, AKP iktidarından bir talep gelmemesine rağmen süreyi 30 Eylül'e uzatmıştı.

Bir sonraki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı, 30 Kasım-2 Aralık 2021’de yapılacak.

Komite'nin bu toplantıda konuya ilişkin yeni bir karar açıklaması bekleniyor.

HDP Dış İlişkiler Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, iktidarın "Ben AİHM kararını uygulamıyorum" demesi halinde, Bakanlar Komitesi’nin kimi mekanizmaları devreye sokabileceğini söylerken, “Türkiye’yi Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarma meselesi gündeme gelecek. Ancak henüz net bir tutum yok. Türkiye’nin yol haritasını açıklamamasına karşı Komite hoşnutsuzluğunu dile getirmiş. 30 Kasım-2 Aralık’a kadar bırakılmazsa, Komite sekretaryasına bir ara karar taslağı hazırlamasını istiyor. Muhtemelen artık yavaş yavaş yaptırımlara doğru bir yol haritası çıkarılacak” demişti.