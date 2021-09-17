Avrupa Konseyi’nden Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen serbest bırakılmayan Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararını açıkladı.

Demirtaş’ın avukatı Benan Molu'nun duyurduğu karara göre komite bir kez daha Demirtaş’ın serbest bırakılmasını ve mahkumiyet kararlarının bozulmasını talep etti. Propaganda suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının, Demirtaş’ı "cezaevinde tutma ve seçimlere katılmasını engelleme amacı" taşıdığını belirtti.

Komite, başta Ankara 22. ACM’de devam eden dava ve Yargıtay’ın onama kararı olmak üzere Demirtaş’ın yasama dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle uygulanan bütün olumsuz yaptırımların sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğini hatırlattı.

Demirtaş için Türkiye’ye ek süre talep etmediği halde hâlâ eylem planı sunmadığı için 30 Eylül’e kadar süre verildi. AİHM Büyük Daire kararı doğrultusunda hükümete eylem planı sunması için 22 Haziran’a kadar süre vermişti.

Komite, İHAM Büyük Daire kararı doğrultusunda Hükümet'e eylem planı sunması için 22 Haziran'a kadar süre vermişti. Hükümet, ek süre talep etmediği halde hala eylem planı sunmadığı 30 Eylül'e kadar süre verildi. — Benan Molu (@BenanMolu) September 17, 2021

Kavala için beklenecek

Osman Kavala’nın serbest bırakılması talebi de yinelendi. Avukat Benan Molu konuyla ilgili paylaşımında, "Bu oturumda Türkiye’ye ihtarda bulunarak yaptırım sürecinin başlatılması bekleniyordu ancak Komite, Aralık oturumuna kadar Kavala’nın serbest bırakılmasını bekleme kararı aldı" diye yazdı.

Öte yandan bir sonraki Bakanlar Komitesi toplantısı, 30 Kasım-2 Aralık 2021’de yapılacak.