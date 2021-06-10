Avrupa Konseyi 'Osman Kavala' kararını uygulamayan Türkiye'ye ihlal prosedürü başlattı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'in Osman Kavala ile ilgili kararlarını uygulamayan Türkiye'ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlattı.

Euronews'te yer alan habere göre, Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg'daki Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nin son toplantısında bir kez daha Osman Kavala'nın durumuna yer verilmiş, yayınlanan sonuç bildirisinde daha önceki çağrılar hatırlatılarak Kavala'nın devam eden tutukluluğunun uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği ve derhal salıverilmesi gerektiği belirtilmişti.