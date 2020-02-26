AP: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Ankara'ya 'Kavala’yı da, Demirtaş’ı da serbest bırakın' çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Gezi Davası'nda beraat ettikten hemen sonra 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala'yla ilgili gelişmelerin Türkiye'de "hukukun üstünlüğü ve adil yargılama hakkı" konusundaki "ciddi sorunları" ortaya koyduğunu söylerken, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasının da bu tespiti güçlendirdiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi 2020 yılının ilk ziyaretini Ankara'ya yaptı. Heyet, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Dışişleri ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum atanarak görevinden alınan eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ve gazetecilerle görüştü.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, görüşmelerde en çok kayyum atamaları, Osman Kavala davasında yaşanan gelişmeler, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ile Suriye’de yaşananlar üzerinde duruldu.

Sekiz kişilik heyetin, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'den en büyük beklentisinin "yargı bağımsızlığı konusunda acil adım atılması" olduğunu hükümet yetkililerine doğrudan ilettiği belirtildi. Bu beklenti anlatılırken en çok HDP'nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş davası ile Osman Kavala'yla ilgili gelişmeler örnek gösterildi.

'KIBRIS'LA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ'

Amerika'nın Sesi'nden Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre, heyet içinde bulunan AP Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister, Doğu Akdeniz gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

McAllister, “Kıbrıs, AB üyesi bir devlet. Biz birlikte hareket ediyoruz. İsteğimiz Kıbrıs’ın da olduğu Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin daha tırmandırılmadan çözülmesi. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu gerilimi azaltmak için atılan adımlar gerilimi daha da tırmandırıyor. Türkiye 2020’de 5 sondaj faaliyetine girişmiş durumda. Libya mutabakatına pek girmek istemiyorum. Deniz sınırlarıyla ilgili, AB açısından bizce bu anlaşma üçüncü tarafların egemenlik haklarını ihlal etmektedir. BM deniz hukukuna aykırılık teşkil ediyor. Burada Türk hükümeti ile görüşlerimiz farklı. AB için önemli olan Kıbrıs’ta müzakereleri yeniden başlatmak” diye konuştu.

Heyet, AB ile Türkiye ilişkileri açısından özellikle Gümrük Birliği’nin en kısa sürede güncellenmesi gerektiğini kaydetti.