Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt meselesinin "çözümüne" yönelik devam eden sürece ilişkin yeni bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, geçmişte ağır baskıların yaşandığı dönemlerde de "barışçıl çözümü" savunduklarını belirterek, bugün sürece yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Demirtaş, "Köyler cayır cayır yakılırken barışçıl çözüm istiyorduk. Sokaklarda insanlar enselerinden vurulurken de her gün gencecik insanların cenazeleri kaldırılırken de barış istiyorduk. Şehirlerde bombalar patlarken, dalga dalga toplu tutuklamalar yapılırken de barışı savunuyorduk" dedi.

Partilerinin kapatıldığı, insanların coplandığı ve gözaltına alındığı dönemlerde de "barıştan vazgeçmediklerini" söyleyen Demirtaş, "Ne hücrelerde vazgeçtik barışı savunmaktan ne de meydanlarda" ifadelerini kullandı.

'Barış zaten barış koşullarında istenmiyor'

Demirtaş, açıklamasında sürece yönelik eleştirilere de değindi.

"Silahsızlanma ve barışa bu kadar yaklaşılmışken operasyonlar ve hukuksuzluklar sürerken barış talep edilmesini" eleştirenlere yanıt veren Demirtaş, şöyle yazdı:

"Şimdi silahsızlanmaya ve barışa bu kadar yaklaşılmışken 'Ama bize operasyon yapılıyor, siz halen barış istiyorsunuz!' diyerek eleştirenler bilmeliler ki barış zaten barış koşullarında istenmiyor. Barış süreçlerinde küçük gibi görünen bir adıma ulaşabilmek için bile çok büyük emekler harcanıyor. Hukuksuzluklar var hatta diz boyu var. Yine de hiçbir bahaneye, mazerete sığınmadan 'önce barış' diyebilmek, önce evlatlarımızın canını korumak en erdemli duruştur."

'Sürecin ritmini bozacak davranışlardan kaçınılmalı'

Sürecin ilerlemesi için "toplumsal sorumluluğa" değinen Demirtaş, "Sürecin ritmini, motivasyonunu bozacak her türlü davranıştan kaçınmak evladı askerde, nöbette, dağda olan, eli yüreğinde olan her ana babaya karşı ahlaki bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Gelinen aşamayı "tarihsel", "çok önemli" ve "umut verici" olarak nitelendiren Demirtaş, mesajını şu çağrıyla tamamladı:

"Bu fırsatı el birliğiyle barışın zaferine dönüştürelim, sonrasında her şeyin daha iyi olması için de hep beraber çalışmaya devam edelim."

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