DEM Parti eski Milletvekili İdris Baluken, İlke TV'de yayımlanan “Yan yana ama kimlerle?” başlıklı yazısında Yeni Parti'nin Kürt meselesi ve barış sürecine ilişkin tutumunu eleştirdi.

Baluken, Ekrem İmamoğlu'nun aynı platformda yayımlanan “Yan Yana” başlıklı yazısındaki barış ve demokratik ortak yaşam vurgusunu olumlu bulduğunu belirtirken, bu söylemin Yeni Parti yönetiminin siyasi tercihleriyle çeliştiğini savundu.

Baluken, özellikle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile kurduğu siyasi yakınlığa dikkat çekti.

“Sayın İmamoğlu, yan yana ama kimlerle?” diye soran Baluken, şöyle devam etti:

“Ağır baskıların yaşandığı bir dönemde, hele ki barış ve demokratik gelecek için yan yana yürümek elbette önemlidir. Fakat Genel Başkanınızın birlikte yol yürümeye yöneldiği Ümit Özdağ'la, Müsavat Dervişoğlu'yla bizi nasıl yan yana getireceksiniz? Bir kolunuzda Zafer Partisi ve İYİ Parti varken diğer kolunuzda bizim olmamızı beklemiyorsunuzdur herhalde!”

'Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin durumu farklı'

Baluken, Yeni Parti'nin son dönemdeki siyasi tercihlerinin Kürt meselesine yaklaşım bakımından önemli bir yönelime işaret ettiğini belirtti. İmralı'ya giden Meclis heyetine temsilci verilmemesi, çerçeve yasaya verilen hayır oyları ve anadil hakkı konusundaki tutumun yanı sıra milliyetçi siyasi çevrelerle geliştirilen yakınlığın birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"Özellikle son kurultay sonrasında ulusalcı, statükocu ve resmi ideolojiye yaslanan reflekslerin daha belirleyici hale geldiğini" savunan Baluken, Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu ile kurulan yakınlığın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Baluken, “Burada kişisel önyargılardan söz etmiyoruz. Nitekim geçmişte Kürt meselesine ilişkin son derece sert tutumlar sergileyen Sayın Bahçeli'nin yeni barış sürecinde üstlendiği rolü, barışa katkısı ölçüsünde takdir etmeyi bildik. Ancak Zafer Partisi'nin ve İYİ Parti'nin durumu farklı. Bu partiler barış ve çözüm sürecine karşı çıkmayı, Kürtlerin kolektif hak taleplerini reddetmeyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Baluken, bu yaklaşımda somut bir değişim olmadan söz konusu partilerin demokratik çözüm güçleriyle aynı siyasi gelecek tasavvurunda buluşturulamayacağını belirtti.

'Dokunulmazlıkların kaldırılmasını unutmadık'

Yeni Parti'nin bugünkü tutumunu değerlendirirken geçmişteki siyasi tercihlerini de hatırlatan Baluken, HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinde partinin aldığı tutuma dikkat çekti.

Baluken, anayasal itirazlara rağmen düzenlemeye destek verilmesinin Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer HDP'li siyasetçilerin tutuklanmasına giden yolu açtığını belirtti.

Yeni Parti'nin bugün kendi belediye başkanlarına yönelik operasyonlara ve kayyım uygulamalarına karşı çıkarken geçmişteki tutumuyla da yüzleşmesi gerektiğini savunan Baluken, Kürt siyasi hareketinin yıllardır maruz kaldığı baskılarla bugünkü siyasi gelişmelerin aynı kefeye konulmasına itiraz etti.

Baluken, “Elbette bugün kime yönelirse yönelsin hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz. Fakat yıllarca eş genel başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri ve çalışanları cezaevlerine gönderilen; belediyelerine defalarca kayyım atanan Kürt siyasi hareketini, sanki barış süreci sayesinde devletin şefkatli kollarında korunuyormuş gibi gösterenlere de hafızamızı teslim edecek değiliz” dedi.

'İkisini aynı anda yapamazsınız'

Ekrem İmamoğlu'nun yazısında demokratik hukuk devleti, ortak yaşam ve barış konusunda yaptığı değerlendirmelerin önemli bölümünü isabetli bulduğunu belirten Baluken, bu söylemin somut siyasi tercihlerle desteklenmesi gerektiğini savundu.

İmamoğlu'nun farklı toplumsal kesimlerin aynı hukuka güvenebilmesi gerektiğine ilişkin sözlerine değinen Baluken, bunun Kürtlerin anadilinde eğitim hakkı, kimliklerinin tanınması ve demokratik temsilin güvenceye alınması gibi taleplerin açıkça savunulmasını da gerektirdiğini ifade etti.

Baluken, Yeni Parti'nin bir yandan barış ve demokratik ortak yaşamdan söz ederken diğer yandan bu taleplere karşı çıkan siyasi çevrelerle yakınlaşmasının ciddi bir çelişki yarattığını belirtti.

Yazısını Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na seslenerek tamamlayan Baluken, “Önünüzde bir tercih var. Ya halkların eşitliğine, demokratik çözüme ve birlikte yaşama iradesine gerçekten sahip çıkacaksınız ya da geçmişin devletçi reflekslerini yeni ittifaklarla sürdürmeye devam edeceksiniz. İkisini aynı anda yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

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