Demirtaş HDP'nin seçimde ne yapacağını yazdı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlerde partisinin alacağı tutuma dair bir yazı kaleme aldı.
Artı Gerçek'te yayımlanan yazıda Demirtaş, "Aynı denklem cumhurbaşkanlığı seçimi için de geçerli. Meclis seçimlerine HDP zaten parti olarak tek başına gireceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor" dedi.
Demirtaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: