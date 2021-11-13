Faşist cuntanın işkencecisi dolapta saklanırken yakalandı

Arjantin'de diktatörlük döneminde insan kaçırma, işkence ve cinayetten suçlu bulunan işkenceci Carlos Cialceta, Salta kentinde tutuklandı.

12 Nisan tarihinden bu yana hakkında yakalama kararı bulunan Cialceta, dolapta saklanmış halde bulundu.

Cialceta'nın dolapta saklandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Güvenlik Bakanı Aníbal Fernández, kendisinin jandarma tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildiğini aktardı.

Cialceta, 1976 yılında Salta kentinde haksız tutuklama, cinayet ve işkenceden suçlu bulunmuştu. Cialceta, o dönem orduda yarbay olarak görev yapıyordu.

1976-1983 yılları arasında Arjantin'de hüküm süren faşist cuntanın lideri olarak kabul edilen Jorge Rafael Videla, 2013 yılında hapishanede ölmüştü.