Demirtaş: Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçime nasıl gireceği netleşti

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçime nasıl gireceğinin netleştiğini duyurdu.

Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında Yeşil ve Sol Parti ile TİP'in seçime kendi amblemleri ile gireceğini belirtti. Demirtaş’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajları şöyle:

"Uzun tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, Emek ve Özgürlük İttifakının seçime nasıl gireceği artık netleşti.

Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir.

Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımıza, İttifak çatısı altında kendi amblemleriyle girecekleri seçimde başarılar diliyoruz.

Bizler de hep birlikte, Yeşil Sol Parti'yi en az 100 milletvekiliyle Meclis'e göndermek için canla başla çalışıyoruz.

Şimdi Yeşil Sol zamanı. İş zamanı, çalışma zamanı, başarma zamanı. Hepimize kolay gelsin."