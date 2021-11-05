Demirtaş: Durum netleşmiş, artık bitmiştir... Erdoğan iktidarı gün sayıyor

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Evrensel'den Şerif Karataş'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, üzerinden 5 yıl geçen 4 Kasım operasyonunun hangi saiklerle yapıldığına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Belirttiğiniz gibi, 4 Kasım 2016 siyasi darbe operasyonlarının üzerinden beş yıl geçti. Bu süre zarfında Türkiye, Ortadoğu ve dünya genelinde çok ciddi siyasal, ekonomik ve sosyal değişimler, gelişmeler yaşandı. Gelişmeler her alanda o kadar hızlı ki, bizim dışarıda bıraktığımız dünya ile bugünkü dünya aynı değil artık. Her şey ama her şey hızla değişiyor, dönüşüyor. Sömürü ve yoksullaşma küresel düzeyde katmerleşirken bir avuç zenginin serveti 7 milyar insanın toplam servetini katbekat aşabiliyor. Elon Musk denilen adam, yerkürenin ilk dolar trilyoneri olmak üzere. Yani sadece bu adamın serveti, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2022 bütçesinin neredeyse 10 katı. Bir iddiaya göre, Binali Yıldırım’ın sadece Hollanda’daki serveti 26 milyar dolarmış. Buradan yola çıkarak bir tahmin yürütürsek bir avuç AKP yöneticisi ile beşli çete denilen şirketlerin serveti de toplamda 10 Türkiye’ye bedeldir. Peki bu AKP’li siyasetçiler, devletten aldıkları maaşlarla mı edindiler o servetlerini? Elbette hayır. Nasıl edindiklerini az çok biliyoruz. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi küresel zenginlerin hem ticaretten hem de spekülatif para operasyonlarından servetlerine servet kattıkları açık. Peki, bizim “yerli ve milli” zenginlerimiz parayı nereden buldular? İşte bu sorunun yanıtı, bize yapılan operasyonun gerçek nedenidir.”

'Erdoğan iktidarı gün sayıyor'

“4 Kasım 2016 siyasi tasfiye operasyonu başta halkımızın ve zindanlardaki arkadaşların direnişleri, kararlı duruşları sayesinde önce boşa çıkarılmış, sonra da tersine çevrilmiştir” diyen Demirtaş, “Erdoğan ve şürekasının yaşadığı şey tam bir çöküştür. Bizler daha şimdiden direnişin ve onurlu duruşun sembolü haline gelmişken Erdoğan tarihe otoriter, zalim bir şahıs olarak geçmeyi garantilemiştir. Bizi yirmi yıl daha içeride tutsalar bile bu durum değişmeyecektir. Durum netleşmiş, artık bitmiştir. Erdoğan iktidarı gün sayıyor. Gerisi, yeniyi inşa etmekle sorumlu demokrasi güçlerinin yeteneğine, cesaretine ve ferasetine kalmıştır” ifadelerini kullandı.