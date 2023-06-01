Demirtaş 'aday olma talebim gerekçesiz reddedildi' dedi, HDP gerekçesini açıkladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisine yönelik eleştirilerine bugünkü söyleşinde de devam etti.

Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca, benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir dedim. Aslında siyasi yasağım yoktu ama ola ki Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum" dedi.

Demirtaş'ın bu sözlerine HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan yanıt geldi.

Günay, "Kendisi önceki dönem eş genel başkanımız. Bu süreçte bütün parti kurullarımızda, siyaseten HDP içinde tutuklu arkadaşlarımızla bir süreç yürüttük. Bütün stratejiyi bu şekilde tartışmalar yürüterek belirledik. Kendisinin adaylığı hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi, kendisinin de bu konuda önerisi kadın cumhurbaşkanı adayıydı. Depremle birlikte yeni bir süreç başladığını belirtip bir siyasi tavır ve tutum ortaya koyduk. Kendisinin eleştirileri bizim için değerlidir. Diyalog ve görüşme sıkıntımız yok" dedi.

Günay, "Halkımızın bizden beklediği şekilde eleştiri, özeleştiri sürecindeyiz. Ne yapacağımıza halkımızla birlikte yürüteceğimiz konferans ve kongre sürecinde karar vereceğiz" diye konuştu.