Demirören'e 'kur kıyağı' iddiası: '7 milyar 350 milyon lirayı ödememek için görüşüyorlar'

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Demirören Medya Grubu’nun Ziraat Bankası’na olan 750 milyon dolarlık kredi borcunun, krediyi aldığı tarihteki dolar kurunda sabitlendiği iddiasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Ziraat Bankası'nın 5 Nisan 2018 tarihinde, Demirören Medya Grubu’na, Doğan Medya grubunu satın alırken 750 milyon dolar civarında kredi verdiğini hatırlatan Hakverdi şunları söyledi:

"Kredinin şartları, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere,10 yıllık bir ödeme sürecini içermektedir. Kredinin verildiği tarihteki dolar kuru 4 TL idi, bugünün dolar kuru ise 13 TL. 5 Nisan 2018 tarihinde, Demirören Medya Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan çektiği kredinin toplam tutarı 3 milyar TL iken; bugünkü kur ile hesaplandığında 10 milyar 350 milyon TL’dir. Demirören Medya Grubu’nun, Ziraat Bankası’na olan kredi borcunu 2018 yılındaki dolar kurunda sabitlettirdiği ve aradaki 7 milyar 350 milyon TL olan tutarı ödemek istemediği iddia edilmektedir ve bu doğrultuda borçlarını yapılandırmak için görüşmeler gerçekleştirdiği bilinmektedir."

Hakverdi, "Kredinin verilme tarihinden 26 ay sonra, 10 Haziran 2020 tarihinde, Ziraat Bankası’na konu ile gönderdiğimiz bilgi edinmemiz, 'Ticari Sır' denilerek yanıtlanmamıştır. Asıl amacı çiftçilerimizi desteklemek olan Ziraat Bankası’nın, bir medya kuruluşunun satın alınması için kullandırdığı bu yüksek miktarlı kredinin geri ödenip ödenmediği, kamuoyu tarafından merak edilmektedir" diye konuştu.

'Ziraat Bankası ile herhangi bir yapılandırma görüşmesi yapıldı mı?'

Hakverdi, konuyla ilgili hazırladığı soru önergesinde yanıtlaması istemiyle Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti: