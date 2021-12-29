Demirören’den işten çıkardığı emekçilerin hesaplarına bloke: Kendi paralarını çekemiyorlar

Demirören'in işten çıkardığı basın emekçilerinin hesaplarına bloke konuldu.

Demirören avukatları, çalışanların lehine sonuçlanan yerel mahkeme kararına itirazda bulundu. Yerel mahkemenin davacı tarafa verdiği vekalet ücretlerini hemen icraya taşıyan Demirören avukatları, işten atılan çalışanların tüm banka hesapları dahil olmak üzere tedbirler koydurdu.

MedyaRadar’ın haberine göre bankalar, kazandıkları halde mağdur olan eski çalışanların kredi ve ek hesaplarında kısıtlamaya gitti. Söz konusu kişiler ayrıca bankalarda normal hesaplarında bulunan paralarını da icralık oldukları gerekçesiyle çekemiyor.

İtirazlar aylardır istinafta

Son davaların birisinde 50 bin TL alacaklı işçinin parasını ödemeyip Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) olarak bilinen İstinafta hukuk mahkemelerine götürüyor. Ardından 3-5 bin TL'lik karşı vekalet ücretleri için eski çalışanları icraya veriyor. Bunun üzerine ise İstinaf'daki hukuk mahkemeleri sonuçlanıncaya kadar Demirören Medya'da işten çıkarılanlar normal hesaplardaki kendi paralarını dahi kullanmaktan mahrum bırakılıyor.