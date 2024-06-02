Demirören medyayı terk edip enerjiye yöneldi: Azerbaycan'da 5 santralin temel atma töreni yapıldı

Geçtiğimiz ay medya sektöründeki gayrimenkullerini Ziraat Bankası'na satan Demirören Holding, enerji sektöründe Azerbaycan'da yatırımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda Azerbaycan'da 5 küçük hidroelektrik santralinin restore edilmesi ve işletilmesi için ARGES şirketiyle birlikte Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na ait Azerbaycan Yatırım Şirketi'yle anlaşma imzalayan Demirören Grubu, santrallerin temel atma töreni için anlaşmanın taraflarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, projede ilk etapta Laçın ve Kelbecer’de olcak olan 5 tane "yeşile duyarlı" hidroelektrik santralinin temel atma töreni düzenlendi. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve ARGES Enerji Şirketi Sahibi Mehmet Özata'nın yer aldığı törene Azerbaycan Laçın Rayonu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mesim Memmedov ve Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Anar Axundov da katıldı.

Söz konusu projeyi, Yıldırım Demirören'le Özata birlikte yürütecek. Maliyeti 25 milyon manat yani 475 milyon TL olan projenin toplam kapasitesinin 13,8 newton watt olduğu belirtildi. 2025 yılında kullanıma açılması planlanan 5 istasyonun ömrünün yaklaşık 30 yıl olacağı kaydedildi.

Daha önce de Azerbaycan’da piyango şirketini devralan Demirören Grubu, ülkede ilaç şirketi kurmaya da hazırlanıyordu.

Medyadan enerji sektörüne yönelim

Demirören Holding, Ziraat Bankası'na olan kredi borcunun 70 milyon dolarlık bu yılki ödemesi için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesinde bulunan gayrimenkullerin bir kısmını 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya satmıştı.

Doğan Holding'den Hürriyet, Posta, Hürriyet Daily News ve Fanatik gazeteleri, CNN Türk ve Kanal D televizyonları, DHA ve YAY-SAT'ın da bulunduğu şirketleri toplam 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding, bu paranın büyük bir kısmı için Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmıştı.

Medya alanındaki varlıkları satmaya başlayan Demirören'in Azerbaycan'da enerji sektörüne yönelik yatırımlarını artırma eğiliminde olduğu görülüyor.