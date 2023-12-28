Demirören grubu Azerbaycan'da 5 HES'i işletecek

Azerbaycan’da piyango şirketini devralan ardından da ilaç şirketi kurmaya hazırlanan Demirören Grubu, Azerbaycan Yatırım Şirketi'yle imzaladığı anlaşmayla ülkede hidroelektrik santral (HES) işletmeye de hazırlanıyor.

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre Azerbaycan’ın devlete ait piyango şirketi Azerlotereya'yı 2021 yılında devralan, ardından ülkede ilaç fabrikası kurmak için anlaşma imzalayan Demirören Grubu, üçüncü yatırım için de imzaları attı.

Anlaşmayı Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov duyurdu. Cabbarov’un verdiği bilgiye göre Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na ait Azerbaycan Yatırım Şirketi (AIC OJSC), Demirören Yatırım Holding ve Türk şirketi Arges Enerji Team Ltd. arasında Ortak Katılım Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Kelbecer ve Laçin ilçelerindeki 5 küçük hidroelektrik santralinin restore edilmesi ve işletilmesi amaçlanıyor.

Cabbarov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Azerbaycan, 2030 yılına kadar elektriğinin yüzde 30'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Kamu-özel ortaklığı çerçevesinde hayata geçirilen proje, yeni istihdam yaratılmasının yanı sıra, kalkınmanın hızlanmasına da katkı sağlayacak. Büyük Nüfusun Dönüşü, işgalden kurtarılan bölgelerde sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve yenilenebilir enerji alanında yeni deneyim ve becerilerin aktarılmasını hedefliyor" dedi.

İmza törenine Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile Türkiye'nin Azerbaycan Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı. Anlaşmayı ise, Azerbaycan Yatırım Şirketi İcra Direktörü Ulvi Mansurov, Demirören Yatırım Holding A.Ş. Başkanı Yıldırım Demirören ve Arges Enerji Başkanı Mehmet Fehmi Özata imzaladı. Anlaşmaya göre Hakari ve Tartar nehirleri üzerinde yer alan 5 hidroelektrik santralinin rehabilite edilerek işletmeye alınması planlanıyor.