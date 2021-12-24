Demirören Medya’dan tepki çeken yılbaşı hediyesi

Demirören Medya, bünyesinde bulunan Hürriyet, Milliyet, Kanal D, CNN Türk ve Posta gibi kuruluşlarda çalışan emekçiler için yılbaşında çekiliş düzenleme kararı aldı.

Medyaradar’da yer alan habere göre, çalışanlara iletilen mailde, "Demirören Medya ailesinde çalışan 11 kişiyi çekilişle 400 TL'lik A101 hediye çeki bekliyor" denildi.

Ayrıca, son başvurunun 27 Aralık tarihinde son bulacağı açıklanırken çekilişin de aynı tarihte yapılacağı ifade edildi.

Hayat pahalılığının geldiği noktada 400 TL'lik hediye çekinin gülünç olması bir yana, binlerce kişinin çalıştığı kurumda sadece 11 kişiye 'hediye çeki' verilecek olması da tepki çekti.