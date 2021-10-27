Faruk Bildirici Demirören medyayı topa tuttu: ‘En pervasız örneklerini sergiliyorlar...’

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Demirören medyaya ait gazeteler, internet siteleri ve televizyonlarına dair paralı reklam söyleşisi eleştirisinde bulundu.

“Çeşitli sektörlerden iş insanları ile yaptırılan paralı söyleşiler yayımlanıyor. Hem de üzerine ‘İlandır’ ya da ‘Sponsorlu içerik’ yazarak, bu söyleşilerin para karşılığı yapıldığı aleni biçimde ilan ediliyor. Sonra da bu söyleşiler basılı gazetelerde ‘ilan’ ya da ‘Sponsorlu içerik’ etiketleri kaldırılarak sanki gazetecilik ürünü imiş gibi yayımlanıyor” diyen Bildirici, bu tezini tek tek örnekledi.

“Demirören Medya’nın gazetecilik ile reklamcılığı bu şekilde birbirine karıştırıp, gazeteci ve yazarlara paralı reklam söyleşileri yaptırarak gazetecilik etik ilkelerini ayaklar altına alıyor” diyerek sert bir eleştiride de bulunan Faruk Bildirici, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Gazeteciliğin paraya tahvil edilmesinin en kaba ve pervasız örneklerini sergiliyorlar.”