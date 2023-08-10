Demirören Medya'da küçülme devam ediyor: Bölge eklerini kapattı

Demirören Medya Grubu’nda küçülme devam ediyor. Geçtiğimiz aralık ayında İstanbul matbaasını ve bölge matbaalarını kapatma kararı alarak satışa çıkaran Demirören grubu, şimdi de Hürriyet’in Ankara ve İzmir dışındaki bölge temsilciliklerini kapatıyor.

Duvar'ın haberine göre; Akdeniz, Çukurova, Bursa ve Afyonkarahisar bölge ekleri yarından itibaren çıkmayacak. Bazı bölgelerde temsilcilerin göreve devam edeceği öğrenilirken, karar çalışanlara yönetim tarafından henüz tebliğ edilmedi.

Gün sınırlaması yapılmıştı

2022’nin aralık ayında matbaalarını kapatan ve 2023’ün ocak ayında gazetelerin bölge kadrolarında küçülmeye giden Demirören grubu, o dönemde çalışanlarının bir kısmının da işine son vermişti. Bu karardan önce haftanın her günü yayımlanan Hürriyet’in bölge ekleri, kadrolardaki daralmadan sonra belirlenen günlerle sınırlandırılmıştı. Hürriyet’in sadece Ege eki haftanın tamamında çıkarken, Ankara eki haftada 6 gün, Akdeniz eki 5 gün, Çukurova eki 5 gün, Bursa eki sadece hafta sonu, Afyonkarahisar eki de perşembe günleri yayımlanıyordu.