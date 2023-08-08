Demirören Medya'da 14 gazeteci işten çıkartıldı: 'Benzer işten çıkarmalar yaşanabilir'

Demirören Medya Grubu'na bağlı gazetelerinin çeşitli departmanlarından toplam 14 gazetecinin işine son verildi.

Medyaradar'ın haberine göre, Posta Gazetesi’nin internet platformu Posta.com.tr'de biri haber koordinatörü olmak üzere toplam 7 kişi işten çıkarıldı. Böylece platformun gece ekibinin tamamının işine son verilmiş oldu.

Gazete Vatan'ın internet ekibinden 4 kişinin, Fanatik.com.tr'den de 3 kişinin işlerine son verildiği bildirildi.

İşten çıkarılan gazetecilerin büyük bir kısmının uzun yıllardır Demirören Medya Grubu'nda çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca yapılan zam oranlarının işten çıkartılanlara yansıtılmadığı ve bu nedenle eski maaşlarının üzerinden tazminat hesaplamalarının yapılacağı öne sürüldü.

Hürriyet ve Milliyet'te de işten çıkarmalar yaşanabilir

Öte yandan, Demirören Medya Grubu'nda bir dizi işten çıkarmaların daha yaşanabileceği öne sürüldü. Özellikle çalışanların zam beklentisi sürerken Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin internet departmanlarında da benzer işten çıkarmaların yaşanabileceği iddia edildi.