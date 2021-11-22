Demirören-Anadolu Ajansı krizi: Borç ödenmedi, anlaşma sona erdi

Demirören Medya'nın Anadolu Ajansı'na olan borçlarını ödememesi nedeniyle abonelik sözleşmesinin son bulduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi

Son üç ayda Anadolu Ajansı’nın Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve buna karşın borcun ödenmediği öne sürüldü.

Odatv'nin haberine göre, Anadolu Ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal etme kararı aldı.  

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