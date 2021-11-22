TÜSİAD Başekonomisti Altınsaç'tan faiz açıklaması: Ankara'ya ilettik...

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, faiz konusunda Ankara ile iletişime geçtiklerini ve çok çabaladıklarını söyledi.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin TÜSİAD cephesinden açıklama geldi.

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç faiz konusunda Bloomberg HT'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Biz TÜSİAD olarak bu vaziyet başlamadan önce de ve başlama emareleri geldiğinde de bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Düşüncelerimizi Ankara ve belli yerlerle paylaştık. Fakat süreç dışarıdan gözüktüğü gibi işlemiyor. Burada 'Aman sabırlı olmak lazım' yaklaşımlarının dahi maalesef etkisinin olmadığını da görüyoruz. Reel kesim de bölünüyor. Bu konuda çok çabalayan bir TÜSİAD oldu."

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