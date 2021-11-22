Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin TÜSİAD cephesinden açıklama geldi.
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç faiz konusunda Bloomberg HT'ye şu açıklamalarda bulundu:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TÜSİAD Başekonomisti Altınsaç'tan faiz açıklaması: Ankara'ya ilettik...
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, faiz konusunda Ankara ile iletişime geçtiklerini ve çok çabaladıklarını söyledi.
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin TÜSİAD cephesinden açıklama geldi.
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç faiz konusunda Bloomberg HT'ye şu açıklamalarda bulundu: