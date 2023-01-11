'Demir Yumruk' operasyonu: Erol Evcil dahil tutukluluğa devam kararı

"Demir Yumruk" operasyonu sonrası Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında açılan ilk davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Abdullah Fırat Gedik, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara söz verdi.

Suçsuz olduklarını savunan tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken bazı tutuksuz sanıklar ise haklarında uygulanan yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç örgütü kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Evcil'in de arasında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davaya 15 Şubat'ta devam edilecek.

Ne olmuştu?

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran 2022'de "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, sanıklar Erol Evcil, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in "suç örgütü kurmak"tan 4 yıldan 8'er yıla, "zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 5 yıldan 17 yıl 6'şar aya ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçundan ise 8 aydan 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıklardan Alpaslan Gazi Ağca ve Sadun Budinli'nin, "suç örgütüne üye olmak", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçlarından 7 yıl 8 aydan 26 yıl 9'ar aya, Fettah Erdem, İsmet Höke, Özdemir Öntürk ve Sadık Fırat Ekşioğulları'nın, "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

"Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan sanıklar Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Gülderen Evcil Ardıç, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül ve Salih Evcil'in de 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aynı soruşturma kapsamında açılan, Hüseyin Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu 46 sanıklı ikinci davanın görülmesine ise Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Kasım 2022'de başlanmıştı. (AA)