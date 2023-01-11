Hakkında 'siyasi yasak' istenen Barış Terkoğlu'ndan soL'a açıklama

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok ve röportaj verdiği gazeteci Barış Terkoğlu hakkında iddianame hazırlandı.

Hakkında onlarca dava açılan, yaptığı habercilik hedef alınarak birkaç kez tutuklanan Barış Terkoğlu'nun şimdi de yaptığı bir haberden dolayı hazırlanan iddianamede 'siyasi yasağı' istendi.

Terkoğlu soL'a "Elbette bu talep benim adıma komik bir durum. Çünkü ben nihayetinde siyasetçi değilim, gazeteciyim. Yapmış olduğum haber nedeniyle bu yasak gündeme geldi. Şöyle ki, savunma bakan yardımcılarından 4 tanesinden 3'ü hakkında çok somut bazı belgeler var. Bu belgeler örneğin bir tanesinin WikiLeaks belgelerinde Amerikalı diplomatlarla görüşmelerini yansıtıyor. Öbürü hakkında da bizzat Ahmet Zeki Üçok'un elinde kendisinin 'FETÖ' bağlantısını gösteren iddiaları taşıyan bir evraktı. Bu evrakı savcılığa vermişti. Üçüncüsü ise bizzat 'Türkçe Olimpiyatları'nda' kendisinin okuduğu Fethullah Gülen şiiri başta olmak üzere Fethullahçılarla ilişkileriydi. Bu konuları Ahmet Zeki Üçok'la konuşarak gündeme getirdim. Ayrıca Barış Pehlivan da yazısında bakan yardımcılarından bir tanesinin 'FETÖ' dosyasında bir kişinin ifadesinde açıkça yer aldığını gösterdi. Bu ifadelerde söz konusu bakan yardımcısı 'FETÖ' toplantılarına katılıyor, 'FETÖ'yle iltisaklı olarak görülüyordu. Bunun ardından 4 bakan yardımcısının 3'ü hakkında çok somut iddiaları gündeme taşıyan ben, Barış Pehlivan ve röportajı veren Ahmet Zeki Üçok hakkında ayrı ayrı yazılar, röportajlar birleştirilerek bir iddianame hazırlandı. Ve bu iddianamede Ahmet Zeki Üçok'a siyasi yasak istenirken, onunla röportaj yapan ve bu konuyu yazan ben ve Barış Pehlivan'a da siyasi yasak istenmiş oldu" diyerek davayı ve süreci özetledi.

'Mahkemede mücadele edeceğim'

"Bu gerçekten de komik bir durum. En nihayetinde ben siyasetçi değilim" diyen Terkoğlu "Ancak baskı sistemini, yasaları kötüye yormak, kötü bir şekilde kullanmak, öyle olağan bir hale geldi ki, sıkça karşılaştığımız komik durumlardan biri olarak karşıma çıktı. Bu nedenle yapabileceğim bir şey yok bu konu hakkında, her zaman ki gibi gideceğim savunmamı vereceğim, mahkemede mücadele edeceğim ve bir kez daha haklılığımı kanıtlayacağıma inanıyorum" görüşünü dile getirdi.