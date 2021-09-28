Demir Kafes'te 8. plan değişikliği de iptal edildi

Başkentte yapımı da sökümü de tartışmalara neden olan 'Demir Kafes' alanına ilişkin 8. plan değişikliğini de iptal edildi.

Haber Merkezi

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalar sonucunda kent suçu olduğu tescillenen, Demir Kafes alanına YDA Center yapılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı 8. plan değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne YDA Center'ı acilen mühürlemesi çağrısında bulunarak, "Yargı, Gökçek dönemi politikalarını devam ettirerek, kent suçunda ısrar edenlere gereken cevabı yine vermiştir. Ankara 4. İdare Mahkemesi, kamu yararına gözeterek, ranta geçit vermemiştir" dedi. 

'YDA Center mühürlenmeli'

Tezcan Karakuş Candan, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi YDA Center’ı mühürlemeli, kısmı verilen iskanlarını iptal etmelidir. Büyükşehir Belediyesi, yargı kararlarını artık uygulamalı ve kent suçu olduğu tescillenen Demir Kafes alanında plan değişikliği yapmaya son vermelidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kamu aykırı rantı gözeten plan değişikliklerine izin vermeyeceğiz.

Bilirkişiler, daha önce mahkemeye sundukları raporda, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamayacağını vurgulamıştır. Bilirkişiler raporda 8. plan değişikliğinin özel imar hakkı tanıdığını ve kamu yararına aykırılığını da ortaya koyarak haklılığımız tescil etmiştir. Mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak kamu yararının yanında durmuştur."

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Mahkeme Demir Kafes'te 8. plan değişikliğini de durdurdu