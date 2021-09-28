Demir Kafes'te 8. plan değişikliği de iptal edildi

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalar sonucunda kent suçu olduğu tescillenen, Demir Kafes alanına YDA Center yapılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı 8. plan değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti.
Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne YDA Center'ı acilen mühürlemesi çağrısında bulunarak, "Yargı, Gökçek dönemi politikalarını devam ettirerek, kent suçunda ısrar edenlere gereken cevabı yine vermiştir. Ankara 4. İdare Mahkemesi, kamu yararına gözeterek, ranta geçit vermemiştir" dedi.
'YDA Center mühürlenmeli'
Tezcan Karakuş Candan, şöyle konuştu: