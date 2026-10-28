DEM Parti'nin 'kademeli emeklilik' teklifi komisyona sevk edildi

8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emeklilik koşullarının yeniden düzenlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan kanun teklifi komisyona sevk edildi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinin amacı milyonlarca çalışanı ilgilendiren kademeli emeklilik ve yaş mağduriyetinin giderilmesi olarak açıklandı.

Teklifin gerekçesinde, 8 Eylül 1999 tarihli 4447 sayılı Kanun ile emeklilik şartlarına yaş koşulu getirildiği ve bu durumun geriye dönük hak kayıplarına yol açtığı hatırlatıldı. 2023 yılında çıkarılan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin sadece belirli bir dönemi kapsadığı, hemen sonrasında işe başlayan çalışanların ise kapsam dışı kalarak uzun yıllara yayılan eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

BirGün'de yer alan habere göre teklif metnine eklenen geçici maddeyle, emeklilik için gereken prim gün sayısı ve hizmet süresi şartlarını tamamladığı halde sırf yaş şartını bekleyen sigortalıların, yasanın yayımı tarihinden itibaren kuruma yazılı olarak başvurmaları durumunda yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi öngörülüyor.

Verilen kanun teklifiyle birlikte mevcut 5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na "Geçici Madde 113" başlığı altında yeni bir madde eklenmesi öneriliyor. Bu teklifin TBMM'de kabul edilip yasalaşması durumunda ilgili kanunun sonuna bu geçici madde eklenecek ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup yaş şartı dışındaki tüm emeklilik koşullarını (sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı) tamamlamış olanlara, yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı bağlanmasının önü açılacak.

'AKP'nin gündeminde yok'

Öte yandan ANKA Haber Ajansı'na göre AKP'nin gündeminde "kademeli emeklilik" yok.

Ajans dün AKP'li yetkililere dayandırdığı haberinde AKP Grubu’nda yürütülen ve henüz taslak halindeki çalışmalarda, emekliler için belirlenecek yaş aralıklarına göre "refah payı artışı" veya "seyyanen zam" gündeme geldiğini aktarmış ancak "kademeli emeklilik" gündeminin olmadığını duyurmuştu.

Haberde AKP'li yetkililerin “Emeklilik sistemine normal işleyişin dışında bir yük getirdiğinizde bunun karşılığını bütçeye koymanız lazım. EYT’nin 2025 yılında 1 trilyon 300 milyar lira yükü oldu. Bütçe dengesi içinde ödeniyor bunlar tamam ama başka ihtiyaç olduğunda, kademeli emeklilik istendiğinde bundan dolayı yapamıyorsunuz çünkü bunun sürdürülebilirliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır” şeklinde konuştuğu aktarılmıştı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.