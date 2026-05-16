DEM Parti'den 'süreç' yürüyüşü: 'Tıkanıklık giderilmeli, yasal adım atılmalı; kim, neyi bekliyor?'

DEM Parti Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van ve çok sayıda ilde eşzamanlı yürüyüşler gerçekleştirdi.

Yeni "çözüm" sürecine ilişkin yasal ve somut adımların atılması talebiyle düzenlenen eylemlerin İstanbul ayağında, yapılan açıklamanın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Yürüyüşlerin Diyarbakır ayağında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ankara ayağındaysa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuştu.

'Tıkanmalar yaşandığını bütün Türkiye fark etti'

Tülay Hatimoğulları, geçmişte atılan adımları hatırlatarak mevcut duruma dair uyarılarda bulundu. Süreci sabote etmek isteyen kesimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

Özellikle son birkaç haftadır basında da çok işlendiği gibi süreçte bazı tıkanmaların yaşandığını hepimiz bütün Türkiye halkı fark etmiş durumda. Biz DEM Parti olarak bu süreçte adım atılmasının ne kadar tarihi bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Bu süreci hiç kimse heba etmemeli. Bu süreci hiç kimse tıkayacak bir rol üstlenmemeli.

Hatimoğulları, çözümün ancak hukuki bir zeminle mümkün olabileceğini dile getirdi. Meclis'e yasal düzenleme çağrısında bulunan Hatimoğulları, yapılması gereken somut hamleleri şu sözlerle aktardı:

“İlk hamle olarak şu kabul edilmeli ki, bu süreç yasal ve hukuki bir zemine kavuşturulmalıdır. Bu sürecin mutlaka ve mutlaka hukukla ve yasayla buluşması lazım. Çok somut olarak şunun altını çizmeliyiz ki beklenen çerçeve yasa acil bir biçimde çıkmalı. Parlamento tatile girmeden bize kalırsa hemen şimdi asla ara vermeden çalışmalara derhal bu çerçeve yasa çıkarılmalı. Kapsamlı bir çerçeve yasa çıkarılmalı. Sembolik olarak değil içeriği güçlendirilmiş, gerçekten ihtiyaca cevap veren bir yasanın, çerçeve yasanın çıkması acildir, elzemdir. Baş aktör ve baş müzakereci olan Sayın Abdullah Öcalan'ın statüsünün tanımlanması, özgür çalışabileceği, özgür yaşayabileceği koşulların oluşturulması yine acildir, elzemdir.”

'Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Nazmi Gür, Leyla Güven neden içeride?'

Tuncer Bakırhan da sürecin şu ana kadar tek taraflı ilerlediğini ve iktidarın henüz somut bir karşılık vermediğini vurguladı. Bakırhan, TBMM tarafından hazırlanan raporların ve yargı kararlarının arkasında durulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Meclis, raporunu hazırladı. Meclisin hazırladığı rapordaki başlıkların artık hayata geçmesi gerekiyor. Ne diyordu bu raporda? AİHM ve AYM kararları uygulansın diyordu. O zaman soruyoruz: Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Nazmi Gür, Leyla Güven neden içeridedir? Neden siyasi tutsaklar Meclis raporunun belirttiği gibi şimdi kendi ailesiyle, yoldaşlarıyla birlikte siyaset yapamıyor?

Süreçteki belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Bakırhan, atılması gereken adımlara dair polemiklerden uzak durulması çağrısında bulundu.

"Kim neyi bekliyor henüz anlamış değiliz. Barış Sinop’tan Hakkari’ye kadar herkesi ilgilendiriyor. 86 milyon insanın hakkıdır, ana sütü gibi de helaldir. Dolayısıyla değerli Türkiye halkları, barış hepimizin olduğu için birlikte omuz omuza mücadele etmeliyiz. DEM Parti bunun için yürüyor."