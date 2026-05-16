İddia: Silah bırakma için yol haritası istendi, 'önce yasal düzenleme' yanıtı geldi

Son dönemde "tıkandığı" öne sürülen "süreçle" ilgili yeni bir kulis bilgisi paylaşıldı.

İddialara göre devlet yetkileri, fesih ve silah bırakma kararı alan PKK'den silah bırakma için yol haritası istedi, ancak "Önce yasal düzenleme" yanıtı geldi.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberindeki iddialara göre, güvenlik ve istihbarat birimlerinin yürüttüğü temaslarda örgütten silah bırakma ve geri dönüşe ilişkin somut bir yol haritası hazırlanması ve bu konuda adım atılması talep edildi.

Habere göre, örgüt yönetimi ise süreçte ilerleme sağlanabilmesi için öncelikle yasal düzenlemelerin gündeme alınmasını istedi. Ayrıca Abdullah Öcalan’ın özgür koşullarda çalışma yapmasının sağlanması talebi de dile getirildi. "Silah bırakma ve geri dönüşe dair yol haritasının ancak bu adımların ardından hayata geçebileceği" ve "tüm süreçleri Öcalan’ın yürütmesi gerektiği" görüşünün de dile getirildiği belirtildi.

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için "barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü" önermişti. İktidarınsa "statü verilmesine mesafeli olduğu ancak iletişim ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine sıcak baktığı" öne sürülmüştü.