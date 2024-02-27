DEM Parti kendi il başkanını yalanladı: 'Kocaeli adayımızı çekmedik'

DEM Parti’nin Kocaeli İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet’in CHP'den adaylığı netleşince kendi adayını çektiği gündeme gelmişti. DEM Parti İl Başkanı'nın açıklamasının ardından parti kendi il başkanını yalanladı, adaylarının geri çekilmediğini duyurdu.

2019 yerel seçimlerinde İzmit’te aday çıkarmayarak CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyen HDP, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlere DEM Parti çatısı altında gireceğini açıklamıştı. Parti içinde yapılan görüşmeler sonrası DEM Parti, İzmit Belediye Başkanlığına Avukat Gencer Demirkaya’yı aday göstermişti. İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu duyurdu. Hürriyet'in adaylığının kesinleşmesinin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada adaylarının çekildiği, CHP'nin destekleneceği duyurulmuştu.

Gazete Duvar'dan Serhat Güneş'e konuşan DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan "İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu” demişti.

Nuri Tan, bu karar karşılığında belediyede DEM Parti üyelerine kadro verileceği iddialarını da yalanlamıştı.

DEM Parti’den kendi il başkanına yalanlama

DEM Parti, İzmit’te kendi belediye başkan adayını geri çekerek CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz.”

Hürriyet'in 'Afrin' paylaşımı gündem olmuştu

CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in, Suriye'deki Afrin'e atılacak füzelerden birinin üzerine isminin yazılı olduğu fotoğrafla ilgili paylaşımı gündem olmuştu: