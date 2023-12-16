DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz

DEM Parti'nin Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün yapıldı. Toplantının ardından partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de AKP'li vekillerin yaptığı kebap partisini eleştirdi.

Yerel seçimlere yönelik de mesajlar veren Bakırhan, seçimlerin partileri açısından da önemli sonuçlar doğuracağını söyledi ve “Bu seçim, Kürt halkının iradesine ipotek koyarak atanan kayyımlarla hesaplaşacağımız bir seçim olacaktır” ifadelerini ekledi. Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçan her partinin karşısında durduklarını söyleyen Bakırhan şöyle konuştu:

‘Tokat’ta bir emekçi canına kast ederken Meclis’te mangal şov yaptılar’

"Tokat’ta bir emekçi canına kast etmeye çalışırken, aynı gün Diyarbakır’da bir avukat arkadaşımız intihar ederken, maalesef Meclis bahçesinde bir iktidar partisinin milletvekili Diyarbakır’dan getirdiği yüzlerce kilo ciğerle mangal şovu yapıyordu. Bu iki olay Türkiye’deki ekonomik düzenin yarattığı krizlerin iki örneğidir. Bir tarafta küçük bir azınlık mangal şov yaparken, iyi bir yaşam sürerken, iktidarın bütün olanaklarından yararlanırken; diğer tarafta toplumun yüzde 80’nin oluşturan insanlar geçim sıkıntısıyla yüz yüze."

‘Nasıl belirleyici bir noktada olduğumuzu bu seçimde hep birlikte hatırlatacağız’

"Sadece yerel yönetimleri almayacağız, aynı zamanda halkımızla birlikte bu iradeye kayyım atanmaması için var gücümüzle belediyelerimizi ve kentlerimizi savunacağız. Kayyımlar sadece irade gaspı değildir. Bu seçim, irade ve özgürlük yürüyüşümüzde önemli bir duraktır. 14 Mayıs’ta bizim için “siyasi etkisi yok” diyenlere, bu seçimde nasıl bir etkimiz olduğunu, nasıl belirleyici ve stratejik bir noktada bulunduğumuzu hep birlikte hatırlatacağız. “Buradayız, em li virin” demeye devam edeceğiz."

‘Biz kimsenin ilk yardım çantası, sandıkta başı gözü yarılana yetişecek yedek güç değiliz’

"Bizim dahil olmadığımız birçok tartışmada partimiz adına birçok yorum yapılıyor, tartışma yapılıyor. Partimizin nasıl bir politik tutum takınacağı tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Şunu belirtmek istiyoruz: Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Sandıkta başı gözü yarılana, her daim pansuman için yetişecek yedek güç değiliz."