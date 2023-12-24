DEM Parti Bursa kongresi hedef gösterilmesi nedeniyle ertelendi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Van Milletvekili Pervin Buldan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Bursa 4. Olağan İl Kongresi, sosyal medyadan hedef gösterilmesi üzerine ertelendi.

Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre, partiden yapılan duyuruda, “Son yaşanan olaylar sebebiyle partimiz ve kitlemiz hedef gösterilmektedir. Ciddi bir provokasyon söz konusu. Bu sebeple genel merkezimizin kararı ile il kongremizi ertelediğimizi halkımızın bilgilerine sunarız” denildi.

DEM Parti Bursa İl Eş Başkanı Mehmet Dilek, partinin genel merkezinden saldırılara ilişkin duyum aldıkları gerekçesiyle kongrenin ertelendiğini söyledi. Dilek, “Genel merkezimizin kararı. Partimizin ismi hedef gösterilerek saldırılar gelişiyor. Emniyet müdürlüğü ile görüşüldü. Provokasyonları engellemek için kongreyi erteliyoruz. Provokatif eylem gerçekleşeceğinin duyumunu aldık” diye konuştu.

Kongrenin ne zaman gerçekleşeceği henüz belli olmazken Milletvekili Pervin Buldan’ın Bursa’ya gelişi de kongrenin ertelenmesiyle iptal edildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftaiçi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’in 18. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor-Diyarbekirspor maçında, karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikten sonra Bursasporlu futbolculardan biri, Diyarbekirsporlu futbolculardan birine tekme atmıştı.

Hakem yaklaşık beş dakika duran oyundan sonra bütün oyuncuları sahaya çağırarak iki takımdan beş oyuncuya kırmızı kart göstermişti.

Diyarbekirspor karşılaşmayı 8, Bursaspor ise 9 kişiyle tamamlamıştı.