Delillere rağmen 26 yıl adım atılmamıştı: Çağla Tuğaltay soruşturmasında kan örnekleri alınacak, mezarlar açılacak

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de okuldan çıkıp İstanbul Mecidiyeköy'deki evine gittiğinde, “kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce” boğazı kesilerek katledildi.

Ortada birçok delil, geride birçok iz vardı. Tırnaklarında bir erkeğe ait doku örnekleri bulundu, evde üç yabancı parmak izine rastlandı, binanın girişinde kan lekesi tespit edildi...

Ancak bu delillerin yanı sıra DNA tespitinin yıllar sonra yapıldığı, etkili bir soruşturma yürütülmediği gibi çeşitli iddialar da gündeme geldi ve soruşturma boyunca dokuz savcı görev yapsa da dosya sürümcemede kaldı.

2020 yılında, yani cinayetin 20. yılında zaman aşımından dolayı düşmek üzere olan dosya, ailenin tepkisi ve kamuoyunun baskısıyla gündemde kaldı. Dosya düşürülmedi ancak aradan geçen 26 yılda hala hiçbir ilerleme sağlanmadı.

Gülistan Doku dosyasının raflardan inip belli bir aşamaya gelmesi sonrası birçok aile gibi, Çağla’nın ailesi de umutlandı. İktidarın kendi iç gerilimleri, dosyaların bakanlar arasında bir koz ve PR başlığı olarak kullanılması gibi faktörler devreye girdi ve Çağla Tuğaltay dosyasının özel birim tarafından incelenmesine karar verildi. Cinayetten tam 26 yıl sonra...

Soruşturma kapsamında mahallede geniş kapsamlı keşif yapılırken, bazı kişilerden DNA örneği alındı. Olay döneminde şüpheli havuzunda yer alan ve hayatını kaybeden beş kişi için ise "fethi kabir" kararı verildi.

Mahallede keşif yapıldı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde Çağla Tuğaltay’ın öldürüldüğü apartman ve çevresinde geniş kapsamlı keşif yapıldı.

Keşifte, Çağla’nın okuldan eve geliş güzergâhı incelendi. Apartman girişleri, merdiven boşlukları ve yıllar sonra ortaya çıkan tanıkların işaret ettiği noktalar yeniden değerlendirildi. Ayrıca apartmanın bodrum katındaki dairede de kriminal inceleme yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri de bodrum kattaki dairede gerçekleştirildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından dairede lüminol çalışması yapıldığı belirtildi. Çalışma yıllar önce temizlenmiş olabilecek kan izlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirildi.

İlk kez kan örneği alındı

Yürütülen soruşturmada, olay döneminde mahallede yaşayan ve şüpheli olabilecek kişilerin isimleri saptandı. Keşiften sonra DNA alımları için geçen hafta ilk kez harekete geçildi. Başlatılan soruşturmada tespit edilen isimlerden bazılarının kan örnekleri alındı. Alınan örneklerin, Çağla Tuğaltay’ın tırnak altında bulunan ve bugüne kadar kime ait olduğu belirlenemeyen DNA profiliyle karşılaştırılacağı belirtildi.

Cinayet dosyasındaki en kritik deliller arasında ise Çağla’nın tırnak altından çıkan katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ile mutfakta bulunan yabancı kişiye ait üç adet parmak izi yer alıyor.

5 kişinin mezarı açılacak

Aradan geçen 26 yıla rağmen DNA örneği ve parmak izlerinin kime ait olduğunun belirlenememesi üzerine soruşturma kapsamında "fethi kabir" kararı alındı.

O dönem şüpheli havuzunda yer aldığı ancak kendilerinden DNA örneği alınmadığı belirlenen ve daha sonra hayatını kaybeden beş kişi hakkında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

Bu işlemlerden ilki, Çağla’nın ailesinin ismini bildiği ancak soyadını yıllarca öğrenemediği Lütfi Şerbetçi için gerçekleştirildi. Şerbetçi’nin, Çağla’nın evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bir gecekonduda yaşadığı ve 2023 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi. Şerbetçi’nin Kimsesizler Mezarlığı’na gömüldüğü belirlendi.