Değeri düşen 1 TL'nin gramajı da düştü

1 Türk Lirası'nın üretim maliyetinin değerinin üstünde olduğuna dair iddiaların ardından Darphane'nin 1 TL'nin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı.

Medyaradar'ın haberine göre, bin adet 1 TL’nin olduğu paketler bu yılın Ocak ayında brüt 8 bin 218 gram, net 8 bin 134 gram ağırlığında iken Mart ayında basılan bin adetlik 1 TL’lik paketlerde gramajların brüt 6 bin 774, net ise 6 bin 690 grama düşürüldüğü görüldü.

1 TL'deki gramaj düşüşü yurttaşın terazisine de yansıdı. Hali hazırda kullanımda olan eski basım 1 TL'nin ağırlığı 10 gram gelirken, yeni basılan 1 TL'nin ağırlığının 5 grama düşürüldüğü fark edildi.

Geçtiğimiz aylarda maliyeti değerinden yüksek olduğu için Darphane’nin para basmaya sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü. Hurdacıların da piyasadan bozuk para toplayıp erittiği, bu yüzden piyasada da madeni para sıkıntısı başladığı iddia edilmişti. Öte yandan son olarak 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmış, Darphane ise bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söylemiş ancak maliyetine dair rakam paylaşmamıştı.