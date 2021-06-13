Defineciler, kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıtarak kazı yaptı

İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığı’ndan görevli olarak geldiklerini söyleyen 11 kişilik bir grup, Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Kavak köyünde geçtiğimiz pazar günü incelemelerde bulundu. Ardından köy halkı ile görüşen şebeke üyeleri, internette hazırladıkları sahte evrakları köylülere göstererek bölgede heyelan ve deprem önleyici, yer altındaki gazları çıkarıcı çalışmalar yapacaklarını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, köylülerden herhangi bir tepki almayan kişiler, görüşmeden 3 gün sonra kepçe, delme makinesi gibi iş makineleri ve araçlarla kaçak kazı yapacakları ormanlık alana geldi. Ormanlık arazide çadırlar kuran şebeke, ağaçları kesip yaklaşık 400 metre yol açarak iki ayrı bölgede kaçı çalışması başlattı.

Camiden anons yaptırdılar

3 gün boyunca kazı çalışmalarını bölgede sürdüren şebeke, köylüleri bölgeden uzak tutabilmek için de köy muhtarına cami hoparlöründen gaz sızıntısından dolayı vatandaşların zarar görmemesi için evlerinde kalmaları yönünde anons yaptırdı.

Bölgede rahat çalışabilmek için camiden yapılan anonsta köy halkının ve hayvanlarının kazı yapılan bölgeye gitmelerinin tehlikeli ve yasak olduğunu ilan ettiren şebeke, bu zaman zarfında çukurlar açarak kazı çalışmalarını sürdürdü.

Define avcılarına gözaltı

Köydeki durumu haber alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın yapıldığı alana giderek yaptıkları kontrollerde AFAD Başkanlığı tarafından böyle bir görevlendirme yapılmadığını, aralarında kamu görevlileri ve emeklilerin de bulunduğu şahısların AFAD'ta çalışmadıklarını belirledi.

Kendilerine sunulan tüm yazı ve belgelerin internet ortamında hazırlandığını ve belgelerin sahte olduğunu tespit eden Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapan ve ormanlık alana zarar veren Ü.F. (45), H.T. (40), O.Ö. (35), T.Y. (43), O.Ç. (40), K.L. (34), Ö.S. (38), İ.Ü. (37), S.Y. (30), G.D. (28) ve M.K.’yi (45) gözaltına aldı.

Şahısların kendilerine resmi görevli süsü vererek define aramak amacıyla iş makineleri yardımıyla kazı yaptıklarını belirleyen jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları aramada ruhsatsız silahlar, kazı amaçlı malzemeler ile kazıda kullandıkları iş makineleri ile araçlara da el koydu. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.