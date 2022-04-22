Dedeoğulları katliamı AYM'ye taşındı: 'Koruma taleplerine yanıt verilmedi'

Konya'nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü katliam 30 Temmuz 2021 tarihinde yaşandı. Sanık Mehmet Altun hakkında hazırlanan iddianamede Altun'un, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 7 kişi 30 Temmuz 2021'de katledilmeden önce 12 Mayıs’ta komşuları olan Keleş ve Çalık ailesi üyeleri tarafından maruz kalmış bunun ardından da Dedeoğulları ailesi fertleri 17 Haziran ve 21 Ağustos 2021 tarihinde olmak üzere savcılığa başvurarak koruma talebinde bulunmuştu. Savcılık Dedeoğulları’nın koruma talebine ilişkin katliam gerçekleşene kadar herhangi bir adım atmamıştı.

Dedeoğulları ailesinin avukatları, savcılığın kararını beklemeden resen koruma talebini uygulayabilecek olan fakat uygulamayan polisler hakkında katliamın ardından suç duyurusunda bulundu.

Dedeoğulları’nın koruma talebine dair herhangi bir adım atmayan ve güvenliklerini sağlamayan polisler hakkındaki suç duyurusunu işleme alan savcılık, Konya Valiliği’nden soruşturma izni istedi. Konya Valiliği’nin polisler hakkında soruşturma izni vermemesinin ardından Dedeoğulları ailesinin avukatları Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. Bu mahkemenin de taleplerini reddetmesi ve polislerin yargılanmamasının ardından Dedeoğulları ailesinin avukatları Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Koruma kararı katliamdan sonra verildi

Dedeoğulları ailesinin avukatları Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda, şüpheli polis memurlarınca 5442 ve 6284 sayılı yasa kapsamında resen alınması gereken koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmadığı vurgulayarak, "Şüpheli kolluk görevlilerince fiili eylemsizlik haliyle güvenlik önlemleri alınmayarak ihmalde bulunulmuştur" dedi.

Dedeoğulları ailesinin avukatları AYM’ye yaptıkları başvuruda, aynı kolluk kuvvetlerinin 30 Temmuz’daki katliamdan bir gün sonra aynı aileden Çetin Dedeoğulları’na resen yakın koruma tahsis kararı verdiğini de hatırlattı. Resen karar alınabilecekken güvenlik tedbirlerinin alınmadığını belirten avukatlar, "Şüpheli polis memurlarının sorumluluğu gereğince haklarında yargılama yapılmasının engellenmesi nedeniyle yaşam hakkı ihlal edilmiştir" dedi.

10 milyon TL'lik manevi tazminat talep edildi

Dedeoğulları ailesinin avukatları Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel başvuruda, Anayasanın 17/1 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. Maddesi kapsamındaki yaşam hakkının ihlal edildiğini ve Anayasa'nın 36 ve AİHS’in 6/1 maddesi gereğince adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Aynı aileden 7 kişinin katliamda hayatını kaybettiğini hatırlatan avukatlar 10 milyon TL’lik manevi tazminat da talep ederken, AYM’nin ihlal kararı vermesiyle birlikte suç duyurusunda bulunan polis memurlarının yargılanması istendi.