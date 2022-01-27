Dedeoğulları ailesine saldıran Veli Keleş, Erdoğan'dan yardım istedi

Konya’nın Meram İlçesi’nde 30 Temmuz 2021’de 7 ferdi öldürülen Dedeoğulları ailesine yönelik 12 Mayıs 2021’deki ilk saldıranlar arasında bulunan Veli Keleş, Dedeoğulları ailesinin avukatlarını ve haber yapan basını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merekezi’ne (CİMER) şikayet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre ırkçı saldırıya dair ilk duruşmanın görüldüğü 14 Ocak’ta CİMER’e yazan Keleş, "Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle başladığı dilekçede katliam dosyasında da sanık olarak yargılandığını belirterek, tetikçi Mehmet Altun’un kardeşinin kaynı olduğunu belirtti. Katliama dair hiçbir ilgi ve bilgisi olmadığını ileri süren Keleş, “Karşı tarafın bizim daha önce yaptığımız kavgayı ırkçı bir saldırı gibi göstermeye çalışmasını ve kamuoyunu, medyayı, hatta hukuk ve kolluk kurumlarını manipüle edişini müşahede etmekteyiz. Bizim bu davamız üzerinden çirkin planlarını dağda yapamadıklarını kamuoyu oluşturarak ve ırkçı bir olay gibi göstererek yapmaya çalışıyorlar, karşı tarafı hain terör örgütünün uzantıları sahiplendi ve davalarda medya ve gündem oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar” diye yazdığı aktarıldı.

