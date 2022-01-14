Dedeoğlulları davasında polis saldırısı: Duruşma ertelendi

Konya'nın merkez Meram İlçesi'nde ikamet eden, yıllar önce Kars'tan göçen Kürt bir aile olan Dedeoğulları'na yapılan saldırıların ardından 7 kişi katledilmişti.12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen bu ırkçı saldırının akabinde süreç Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Bugün mahkemede yaşanan olaylarda polis aile yakınlarına saldırırken, duruşma 11 Şubat tarihine ertelendi

Sanık: Soy isimlerini bile bilmiyorum

Daha önce Dedeoğulları ailesini tanımadığını hatta soy isimlerini dahi bilmediğini iddia eden sanık Ali Keleş, çıkan kavga üzerine olay yerine gittiğini, daha önce hiç tanımadığını, olay yerine gittiğinde de ambulans ve polisleri gördüğünü ifade etti.

Elindeki atış artığını inkar etti

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, sürece dair herhangi bir bilgisi olmadığını öne süren sanık, mahkeme başkanının "Elinde atış artıkları tespit edilmiş. Buna ne diyorsun?" sorusuna "Kurusıkı bir silahım var, iki üç gün önce sıkmıştım. Silahı Ramazan da kullanıyordu" deyince mahkeme başkanının "elini hiç yıkamadın mı" sorusuna "bir gün önce de sıkmış olabilirim, tam hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Mahkemede Dedeoğulları ailesine polis saldırdı

Çalık'ın savunması sırasında aile yakınları "Yalan söylüyor" derken, polis aileyi susturmaya çalıştı. Dedeoğulları ailesi, kendilerini susturmaya çalışan polise "Onlara değil sadece bize engel oluyorsunuz" deyince polis ile aile arasında arbede çıktı. Salonda bulunanlar "Polis aileyi korumakla görevli ama aileye saldırıyor" diyerek tepki gösterdiler.

Mahkeme heyeti polisin saldırısı sonrası mahkemeye önce ara verip akabinde de duruşmayı 11 Şubat 2021 tarihine erteledi.