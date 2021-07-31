Konya'da katledilen Dedeoğlu ailesi toprağa verildi

Konya'nın Meram ilçesinde dün akşam düzenlenen katliam sonucu yaşamını yitiren Dedeoğlu Ailesi'nden Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cenazeleri defnedildi. Katledilen 7 kişinin cenazesi yan yana toprağa verildi.

Saraçoğlu Mezarlığı’ndaki cenaze törenine ailenin yakınları ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyet katıldı.

Cenazeye TKP'den de bir heyet katıldı. TKP Merkez Komitesi adına Ozan Yılmaz, TKP PMK üyesi Özgür Selvi, TKP Konya İl Sekreteri Cem Buksur aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Konya'da daha önce de saldırıya uğrayan Kürt ailenin yaşadığı eve dün silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı aileden 7 kişiyi katletmiş ardından da evi ateşe vermişti.

Aile 12 Mayıs'ta da 60 kişilik bir grup tarafından "Biz ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız" denilerek bıçaklı, taşlı, sopalı ırkçı saldırıya uğramıştı. İlk saldırıyla ilgili tutuklanan 5 kişi delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Konya Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre katliamın ardından 10 kişi gözaltına alındı.