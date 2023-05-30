Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un cezası onandı

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından alınan 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını onadı.

DHA'nın haberine göre, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme sanık Mehmet Altun'a 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'mala zarar vermekten' 4, 'konut dokunulmazlığı ihlalinden' 4, 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' da 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme diğer 10 sanık hakkında da 'azmettirme' suçundun beraat kararına hükmetti.

Yargılamayla ilgili gerekçeli kararda, sanık Mehmet Altun'un eyleminde etnik boyutun bulunmadığı belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Mehmet Altun'un eyleminin, iki aile arasındaki kısa bir süre önce meydana gelen kavga olayı sebebiyle gerçekleştirdiği, olayın milli, etnik, dini bir boyutunun bulunmadığı, katılan ve katılan vekillerinin olayın böyle bir boyutu olduğuna dair beyanlarının hukuki hiçbir delil ile desteklenmediği kanaatine varılmıştır."

Mehmet Altun'un cezasında tahdit indirimi de uygulanmadığı belirtilen kararda, ''Meydana gelen olayın vahameti, maktul sayısı, sanığın olay sonrasında kaçması, eylemi gerçekleştirme şekli, olayın toplumda yarattığı infial, savunmalarda pişmanlığını açıkça belirtmemiş olması ve pişmanlığının mahkememizce de gözlemlenmemesi, ceza adaleti ve caydırıcı olma özellikleri dikkate alınarak, sanık hakkında mahkememizce takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması kanaatine varılmıştır" denildi.

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirmişti.