DBP Eş Genel Başkanı Bayındır tutuklandı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, savcılık ifadesi ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından tutuklanma istemiyle Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, ifadesinin ardından Bayındır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Bayındır, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Aralık’ta 14 DBP il eş başkanıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Bugün adliyeye sevk edilen DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanları Seval Gülmez, Batman İl Eşbaşkanları Burhan Eğlenti ve Rükiyete Onat Gönül, Urfa İl Eşbaşkanları Rabia Aslan ve Hidayet Enmek, Antep İl Eşbaşkanları Ethem Ünal ve Zeliha Arslan, Şırnak İl Eşbaşkanı Zeki İrmez, Mardin İl Eşbaşkanları Şerafettin Aslan ve Süreyya Dündar, Ağrı İl Eşbaşkanı Melik Özmüş, Van İl Eşbaşkanları Şengül Polat ve Harun Okay sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hayrettin Altun da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlanmasıyla tutuklanmıştı.