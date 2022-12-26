DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Altun tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Aralık’ta gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile Diyarbakır, Batman, Urfa, Antep, Şırnak, Mardin, Ağrı, Van il eş başkanlarının aralarında bulunduğu 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 14 DBP'liden 13'ü yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hayrettin Altun tutuklandı.
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın ise savcılık ifadesine başlanmadığı öğrenildi.