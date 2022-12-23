DBP'lilerden A Haber'e tepki

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkez ve il örgütü binalarına sabah saatlerinde yapılan baskınlarda Eş Genel Başkan Keskin Bayındır ile çok sayıda il eş başkanının gözaltına alınmasını kışkırtıcı bir dille sunan A Haber’e partililer tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan DBP il örgütünde arama sürerken, bir avukatın dışında kimse içeriye alınmadı. Aramanın devam ettiği sırada AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen A Haber, il örgütü önünde canlı yayın yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre canlı yayın sırasında “Terör örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu ve bunlardan 10’a yakın kişinin gözaltına alındığı” anonsu geçince halk tepki gösterdi.

Partililer, yayın sürdüğü sırada, “Siz yalan haber yapıyorsunuz. Arama devam ediyor. İçerden ne aldığını nerden biliyorsun? Hangi elektronik cihaz ya da örgütsel dokümana el koymuş, A Haber bunu nerden biliyor?” diyerek tepki gösterdi.